محافظة اﻹسكندرية تواصل حملات الرعاية الطبية للأطفال

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أمس الاثنين، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة؛ لحضور إجراء المسح الطبي الشامل لأطفال المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الرأس السوداء التابعة لإدارة المنتزة التعليمية، والذي يأتي في إطار المساهمة المجتمعية لمجموعة من الأطباء في التخصصات المختلفة وجمعية الليدرز الإجتماعية لإجراء المسح الطبي الشامل لطلبة المدارس على مستوى الإسكندرية تحت شعار "صحة أطفال مصر".

وتفقد اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، مشروع المسح الطبي الشامل بالمدرسة، والذي شمل عيادات العيون، والقلب، والأطفال العامة، والأنف والأذن، والأمراض الجلدية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والعيوب الخلقية والعمل على علاجها مبكرا، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الأطفال وتنمية قدراتهم.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لمبادرة "عيون ولادنا" التي أطلقها محافظ الإسكندرية في ديسمبر الماضي لطلاب مدارس إدارة الجمرك التعليمية، وشملت 12 مدرسة، وذلك بمساهمة مجتمعية من أطباء الإسكندرية، واستهدفت الكشف المبكر عن الأمراض بالأطفال في المدارس الحكومية في تخصصات الرمد، والجلدية، والباطنة، والقلب، والأنف والأذن والحنجرة.