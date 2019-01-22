أسدان ينهشان رجلا حتى الموت في حديقة حيوان بالهند

في تصرف غريب غير مفهوم أقدم شاب هندي في العشرينيات على الدخول إلى قفص الأسود بحديقة حيوان ماهيندارا تشوداري فتصرفت الأسود وفق غريزتها ونهشت جسده حتى الموت.

وأوردت صحيفة هندوستان تايمز الهندية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن شابا لم يستدل على هويته تعرض للنهش حتى الموت من قبل أسدين في حديقة الحيوان المعروفة أيضا باسم تشاتبار التي تقع على بعد 20 كم من قلب مدينة موهالي في إقليم البنجاب.

وتقول إدارة الحديقة إن هذا هو الحادث الأول من نوعه بها، ووفقا لمدير الحديقة فإن الرجل دخل قفص الأسود في الساعة 2:22 ظهرا وانطلق جرس الطوارئ في الساعة 2:28 ظهرا.

وقال رئيس الحياة البرية في البنجاب الدكتور كولديب كومار "إن الرجل تسلق السياج البالغ ارتفاعها 7 أمتار ونصف المتر..وأن رجال دورية الحديقة رأوه وهو على قمة السياج.. وحاولوا الدخول معه في حوار ليعود ادراجه ولكنه تجاهلهم وقفز إلى داخل قفص الأسود.

وأضاف كومار أن اللبؤة شيلبا والأسد يوفراج تم إبقاؤهما خارج حظائرهما للسائحين القادمين لمشاهدتهما في رحلة السفاري.

وقال إن "للبؤات الطبيعة غريبة جدا وشيلبا رأت شيئا يسقط من ارتفاع كبير داخل أرضها. وهرعت لإلقاء نظرة ووجدت فريستها، لقد هاجمت الرجل على الفور، وامسكته من عنقه ثم جرته"، وفي هذه الأثناء، انضم الأسد إلى اللبؤة، وقبض على رأسه ونهش الرجل حتى الموت.

وأطلق الحارس عند القفص إنذارا طارئا وهرع فريق الرد السريع إلى هناك.

وقال كومار "تم إرسال الحافلتين اللتين كانتا ضمن رحلة السفاري على الفور، وتم نقل فريق من الرجال إلى داخل القفص، بعد أن أدخلوا الأسود أولاً داخل حظائرهم".. وقال إنه لم يستخدم أي من المهدئات في عملية الإنقاذ بأكملها..وتم إبلاغ الشرطة وتم نقل الضحية إلى المستشفى المدني في ديرا باسي، في سيارة تابعة للشرطة حيث أعلن الأطباء وفاته.