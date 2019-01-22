التنظيم والإدارة: انتهاء تحديث الهيكل الوظيفي لوزارة شئون مجلس النواب

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة شئون مجلس النواب، وذلك عقب جلسات مكثفة بين قيادات الوزارة والجهاز لمناقشة مقترحات الهيكل، وفي إطار حرص المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على قيام الوزارة بالاختصاصات الموكلة إليها على أكمل وجه.

وأوضح الشيخ، في تصريحاته اليوم الثلاثاء، أن الجهاز لديه من الخبرات التي تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تحديث واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية في أقل وقت ممكن، وهو ما نفذه بالفعل مع عدد من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.

وأكد أنه خلال تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأي من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، يتم مراعاة المادتين 9 و75 من قانون الخدمة المدنية، وكذا قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث بعضن التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، الدعم التشريعي، إلى جانب نظم المعلومات.