تقرير: ارتفاع شعور التشاؤم بين قادة الشركات في العالم

أظهر استطلاع رأي عالمي أجرته مؤسسة الاستشارات الإدارية والمراجعة المحاسبية الدولية "برايس هاوس ووتر كوبر" تنامي مشاعر التشاؤم تجاه الاقتصاد العالمي بين كبار المديرين في العالم

وبحسب نتائج استطلاع الرأي فإن نسبة المديرين الذين يعتقدون أن نمو الاقتصاد العالمي سيتراجع خلال العام المقبل، ارتفعت من 5% إلى 29% خلال عام واحد، في حين تراجعت نسبة المديرين الذين يعتقدون أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيرتفع من 57% إلى 42% خلال الفترة نفسها.

وشمل المسح حوالي 1400 رئيس شركة في 91 دولة. وكانت المخاطر الخمس الأكبر التي يتوقعها المديرون خلال العام الحالي، حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والنزاعات التجارية إلى جانب الإفراط في القيود والقواعد التنظيمية ونقص العمالة الماهرة والقرصنة المعلوماتية.

وفي ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فإن نسبة المديرين الصينيين الذين يعتبرون الولايات المتحدة سوقا لنمو أنشطتهم تراجعت بشدة.