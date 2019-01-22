«الشاهد» يبحث مع وزير الخارجية الجزائري في دافوس سبل التعاون

بحث رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، علاقات التعاون القائمة بين البلدين وتعزيز سبل دفعها وتدعيمها، والإعداد للدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية على مستوى رؤساء الحكومات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية، خاصة الأزمة الليبية والسبل الكفيلة للعمل المشترك.

وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية، أن اللقاء جاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بسويسرا.

وأكد الوزير الجزائري أن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا، باستضافة تونس للقمة العربية التي سنتعقد خلال شهر مارس المقبل.

وثمن مساخل، دور تونس في تقريب وجهات النظر بخصوص القضايا العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.

يشار إلى أن رئيس الحكومة التونسي يشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي بدافوس، وسوف يشارك في عدة ندوات، كما سيلتقي مع عدد من رؤساء دول وحكومات من بينهم الرئيس الروندي بول كاقمي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى لقاءات مع المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.