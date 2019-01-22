وزيرة الثقافة: نجحنا في استعادة وثيقتين عن الوجود العثماني بمصر

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن مصر نجحت في استعادة وثيقتين مهمتين عن الوجود العثماني بمصر تمت سرقتهما وعرضهما في معارض ومزادات بالخارج.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس الاثنين، أن عملية استعادة الوثائق لم تكلف الدولة جنيهًا واحدًا، لافتة إلى أنه من المتوقع عرض وثيقة من وثائق الوجود العثماني في مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وردًا على تساؤل الإعلامي عمرو أديب حول تأكيد الوثائق غزو الأتراك لمصر، تابعت: «الوثيقة لا تبت أن الأتراك غزو مصر ولا تحمل شيئًا واضحًا بخصوص ذلك، وسيتم مناقشتها في إحدى ندوات معرض الكتاب».

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.