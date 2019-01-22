محافظ قنا: الدولة عازمة على استعادة أراضيها وفرض هيبتها

أكد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، أن الدولة عازمة على استعادة كافة أراضي الدولة من خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية، مشددا على عدم السماح بعودة التعديات وإزالة أي تعديات جديدة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ ،اليوم الثلاثاء، في الحملة التي توجهت إلى مدينتي (قنا) و(قوص)، ونجحت في إزالة 234 حالة تعدي بالزراعة والبناء على أملاك الدولة والري ونهر النيل.

وأوضح الهجان أنه تم إزالة 169 حالة تعد في مدينة قنا، منها 43 حالة تعد بالزراعة بإجمالي مساحة 29 فدانا، و126 حالة تعد بالبناء على مساحة 26 ألفا و 675 مترا مربعا.

وأشار إلى أن مدينة قوص نجحت في إزالة 65 حالة تعدي منها 29 حالة تعد بالبناء علي مساحة 46469 مترا مربعا، و24 حالة تعد بالبناء علي أملاك الري بإجمالي مساحة 2260 متر مربع، و12 حالة تعد علي نهر النيل بإجمالي مساحة 120 مترا مربعا.