الخارجية الكويتية: مجهولون قاموا بعملية قرصنة على رقم أحد هواتف الوزارة

حذرت وزارة الخارجية الكويتية المواطنين، اليوم الثلاثاء، من أنه في الآونة الأخيرة، تم قرصنة رقم هاتف الوزارة رقم (22225555)، واستغلاله من قبل مجموعة من الأشخاص.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه المجموعة تقوم بالاتصال على الأفراد المستهدفين، وإيهامهم أن المتحدث ممثل عن وزارة الخارجية، طالبا تحويل مبالغ مالية إلى حسابات الجامعات الوهمية والمشبوهة، والذين سبق وأن تم تسجيلهم فيها عن طريق شبكة الإنترنت، وأن هناك رسوما مالية يجب تحويلها إلى حسابات خارجية، حتى يتم التصديق على الشهادات الدراسية المطلوبة.

وناشدت الخارجية الكويتية ، الجميع بأخذ الحيطة والحذر من عمليات النصب والاحتيال، وعدم التعامل مع أي شخص، أو رقم هاتف غير معروف مسبقا لديهم، مشيرة إلى أن هناك برامجا تستطيع استغلال أرقام هواتف الآخرين، سواء كانت لأفراد، أو لجهات لإتمام عمليات النصب والاحتيال.