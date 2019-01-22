متحدث الثقافة: معرض الكتاب يضم 723 جناح عرض و800 ألف عنوان

قال محمد منير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة المصرية، إن الدورة الحالية لمعرض الكتاب تشارك فيه حوالي 35، منها 10 دول إفريقية، 3 منها تشارك لأول مرة في المعرض وهي غانا وكينيا ونيجيريا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين، إن عدد الناشرين المشتركين في المعرض هذا العام يصل إلى 1274 ناشرًا بالتوكيلات، مستطردًا أن عدد دور النشر المصرية يصل إلى 579، منها 62 دار نشر تشارك للمرة الأولى.

وذكر أن عدد دور النشر الأجنبية وصل إلى 170 دار نشر أجنبية، منها 24 تشارك للمرة الأولى، معقبًا أن المعرض يضم حوالي 723 جناح عرض وبيع.

وفيما يتعلق بعدد العناوين التي يحتويها المعرض، ذكر أنه يضم حوالي 800 ألف عنوان، متابعًا أن عدد دور النشر المشاركة في المعرض ازداد عن العام الماضي بواقع 53 دار نشر.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.