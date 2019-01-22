وزير النقل يبحث مع وفد شركتي يوروجيت وهاباج لويد التعاون في مجال النقل البحري

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مع وفد شركتي (يورو جيت)، إحدى كبرى شركات تشغيل محطات الحاويات في العالم، و(هاباج لويد) أحد أهم الخطوط الملاحية وواحد من أعضاء تحالف (The Alliance) والذي يمثل نحو 50% من حجم التداول بمحطة الحاويات بميناء دمياط، فرص التعاون في مجال النقل البحري ونقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل.

وذكرت وزارة النقل - في بيان اليوم - أن الوزير استعرض خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية المختلفة في قطاع النقل البحري، مثل المحطات متعددة الأغراض في موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط، مشيرا إلى أن وزارة النقل تتعاون مع هيئة قناة السويس في إعداد المخطط العام للموانئ البحرية المصرية الذي سيعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانئ ومن ثم زيادة العائد، وذلك من خلال تأهيل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجيستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحرى بمكونات عالية الكفاءة.

وأكد وزير النقل أن هناك اهتماما كبيرا بنقل الحاويات عبر السكك الحديدية التي استطاعت أن تنقل خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018 عدد 5600 حاوية، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل، حيث تنفذ الوزارة خطة لإقامة عدد من الموانئ النهرية بالإضافة إلى التكريك المستمر لنهر النيل بما يسهل من عملية النقل عبر النهر.

وأشار عرفات إلى خطة وزارة النقل لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب وتحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية عن طريق إنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة، وهو ما سيخدم حركة التجارة.

وأعربت الشركتان عن رغبتهما في الاستثمار في عدد من المشروعات؛ وعلى رأسها محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، والتي تعتبر أحد أهم المشروعات الاستثمارية الكبرى المخطط إقامتها بالميناء، كما أبديتا الاستعداد للتعاون في مجال نقل الحاويات من الموانئ المصرية عبر خطوط السكك الحديدية، وكذلك التعاون في مجال اللوجستيات والنقل النهري.