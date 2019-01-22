أبو الغيط ولافروف يبحثان المستجدات في منطقة الشرق الأوسط

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي، فيبيان صحفي اليوم الثلاثاء ، بأن أبو الغيط تلقى اتصالاً هاتفياً من لافروف بحثا خلاله سبل تطوير مسار التعاون المؤسسي القائم بين الجامعة وروسيا ومجمل الأوضاع والتطورات ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث، أن أبو الغيط ولافروف ناقشا جملة من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلي الارتقاء بمستوى التعاون العربي الروسي، وخاصة في سياق التحضير للاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي سيستضيفه الجانب الروسي في منتصف شهر أبريل القادم، والذي من المقرر أن يتم خلاله اعتماد برنامج تنفيذي للأنشطة والاجتماعات والمشاورات المشتركة التي ستجرى بين الجانبين خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وأوضح المتحدث أن لافروف عبر أيضاً عن رغبة الجانب الروسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين العالم العربي وروسيا ودفع التبادل التجاري فيما بينهما، ووجه الدعوة في هذا الإطار إلي الجامعة العربية للمشاركة في المعرض التجاري العربي الذي سيعقد في موسكو خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل.

وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد أيضاً تناول مجمل التطورات والقضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وفي مقدمتها سبل دفع جهود تسوية القضية الفلسطينية وإتمام المصالحة الفلسطينية، وتطورات الأزمة في سورية والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتسويتها، والتعامل الدولي مع إيران والدور الذي تقوم به في المنطقة.