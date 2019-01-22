عمرو أديب يستعرض عملات المشروعات القومية الجديدة: «ليه ما نعملش منها دهب»

استعرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» العملات المعدنية الجديدة التى توثق المشروعات القومية، ومنها العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصري.

وأضاف في برنامجه المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، «عملة الريف المصري فئة نصف جنيه، ومدينة العلمين الجديدة منها عملات فئة نص جنيه وفئة الجنيه، والعاصمة الإدارية فئة الجنيه»، لافتًا إلى ضرورة سك عملات ذهبية من عملات المشروعات القومية الجديدة.

وتابع: «في ناس كتير بتحب تحتفظ بالعملات دي دهب، ليه ما نعملش جنيه دهب العاصمة الإدارية مثلًا هتجيب دخل جيد للبلد، بدل ما نشتري عملات ذهبية من الخارج».