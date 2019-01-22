ضبط 100 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أن مديرية التموين شنت حملات تفتيشية بمدينتى فرشوط وأبوتشت، أسفرت عن ضبط 100 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح "الهجان"، أنه تم تحرير المحضر رقم 27 ج .أ.د.ط لسنة 2019 مركز فرشوط، حيث تم ضبط 48 كيس كاتشب، 19 كيس مكرونة، 18 قطعة شيكولاته، 14 بطرمان صلصة، 10 علب بودرة تَلك للأطفال، 7 أكياس كاراتيه، 5 زجاجات زيت شعر، 3 أكياس عصر بودره، وعلبة حلوى، وعلبة ماندولين جميعها منتهية الصلاحية، كما تم تحرير المحضر رقم 113 ج.أ.د.ط لسنة 2019 مركز أبوتشت؛ لضبط عدد 2 فلتر مياه 7 مراحل و5 مراحل بمشتملاتهم، وعدد 14 شمعة مختلفة وعدد 2 مضخة مياه جميعها مجهولة المصدر.

وأضاف محافظ قنا، أن الحملات نجحت فى ضبط 53 مخالفة عدم إعلان أسعار، و11 مخالفة عدم الإلتزام بالتعليمات، و9 مخالفات عدم الاحتفاظ بفواتير، و9 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، و7 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، و4 مخالفات توقف عن الإنتاج، ومخالفتىّ مخابز مغلقة ومخالفة واحدة لكل من عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، ونقص وزن الخبز، وتصرف فى دقيق المخابز.