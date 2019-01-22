القومي للبحوث: لدينا خطة بحثية لمواجهة الشح المائي نتيجة سد النهضة

قال الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مستطردًا أنه يعد أكبر جهة بحثية في مصر والشرق الأوسط، بناءً على عدد الباحثين والإنتاج العلمي، وما ينتجه المركز من أبحاث دولية وابتكارات.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المركز يعمل بشكل أكبر على حل المشكلات التي قد تواجه البلاد في المستقبل، متابعًا: «نتوقع أن يكون هناك نوع من الشح المائي نتيجة سد النهضة».

وأوضح أنه لهذا ينبغي أن يكون هناك استعداد لمثل هذا الأمر، مؤكدًا أن المركز القومي للبحوث يعد خطة علمية لمواجهة خطر تعرض مصر للشح المائي.

واستطرد أنه يتم العمل في هذا الأمر، عبر أكثر من محور من خلال أكثر من 35 مشروعًا بحثيًا، منها التوسع في تحلية المياه، عبر إنتاج أغشية التحلية، فضلًا عن إعادة استخدام الصرفين الصحي والزراعي.

وأشار كذلك إلى العمل على استنباط أنماط جديدة من المزروعات التي يمكنها تحمل قلة المياه، منها أنماط جديدة من القمح، متابعًا: «حاليًا نعمل على التوصل إلى استباط أنواع جديدة من الأرز الذي يمكن ريه بمياه مالحة».