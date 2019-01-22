الاحتلال الإسرائيلي يقتلع 60 شجرة زيتون بالقدس ويقتحم موقعا أثريا بنابلس

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 60 شجرة زيتون من أراضي قرية جبع شرق القدس المحتلة.

وقال مسلم دار سليم رئيس مجلس قروي جبع، في تصريح اليوم، إن قوات الاحتلال هدمت أسوارا وجدرانا استنادية تحيط بأراضي زراعية قرب حاجز جبع العسكري، قبل اقتلاع الأشجار ، موضحا أن ما يجري يندرج في إطار التضيق على المواطنين وأن الاحتلال يدعي أن المنطقة التي قام بتجريفها لوقوعها في المنطقة المسمى (ج) وهي غير خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال نفذ عمليات هدم في 4 مواقع في القرية التي يقطنها قرابة 4 آلاف نسمة وأقام على أراضيها مستوطنة "آدم" وحاجز جبع ومجمعا تجاريا التابع للمستوطن رامي ليفي.

وفي سياق آخر، قال رئيس بلدية سبسطية شمال نابلس بالضفة محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الموقع الأثري في بلدة سبسطية وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكد أن مواجهات اندلعت في المنطقة بين الشباب وقوات الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.