ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار خط أنابيب وقود في المكسيك إلى 91 قتيلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار وقع في خط أنابيب لنقل الوقود في ولاية هيدالجو بوسط المكسيك إلى 91 شخصا، حسبما صرح حاكم الولاية عمر فياض أمس الاثنين.

ونقلت محطة "ميلينيو" عن فياض القول إن 52 شخصا آخرين يعالجون بالمستشفى.

وأشار فياض إلى إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن بعض الضحايا المصابين في حالة حرجة.

ووقع الانفجار يوم الجمعة الماضي قرب مدينة تلاهوليلبان على بعد 85 كيلومترا شمال مكسيكو سيتي، وأودى بحياة أشخاص كانوا قد احتشدوا عند خط الأنابيب المكسور لجمع الوقود المتسرب.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن مئات الأشخاص يحملون الأوعية والدلاء كانوا مجتمعين عند خط الأنابيب عندما انفجر مخلفا كرة هائلة من اللهب.

وتقول شركة بيميكس الحكومية للنفط إن خط الأنابيب تم ثقبه بشكل غير قانوني.