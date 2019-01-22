صحيفة ألمانية: يجب معاقبة طالبي اللجوء الذين يخفون هويتهم

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طالبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية -في مقالها الافتتاحي اليوم الثلاثاء- بمعاقبة طالبي اللجوء الذين يقومون بإخفاء هويتهم لدى وصولهم البلاد.

وكتبت الصحيفة: "خلال النصف الأول من عام 2018، وصل 58% من طالبي اللجوء بدون جواز سفر. من هم؟ هل لديهم أسباب لطلب اللجوء؟".

وأضافت الصحيفة: "على عكس قوانين الإقامة الألمانية، حق اللجوء لا يقر بمعاقبة من يقدم تفاصيل زائفة حول هويته".

وأكملت الصحيفة: "إذا كذب بريطاني، يريد الحصول على حق البقاء في ألمانيا بسبب اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشأن هويته فإنه يعرض نفسه للعقاب. إذا كذب طالب لجوء فإنه لا يتعرض للعقاب".

وأوضحت الصحيفة: "يجب معاقبة من يكذب لفظيا، لأن تقديم جواز سفر زائف بالتأكيد يمثل جريمة".