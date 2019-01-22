الثلاثاء 22 يناير 2019 4:09 م القاهرة القاهرة 19.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع تحويلات الاموال عبر الهاتف المحمول في كينيا بنسبة 10٪ خلال العام الماضي

نيروبي (د ب أ)-.
نشر فى : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 4:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 يناير 2019 - 4:04 م

أعلن البنك المركزي الكيني تسجيل تحويلات مالية عبر الهاتف المحمول بقيمة 3.98 تريليون شلن (39.2 مليار دولار)، في العام الماضي، بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن عام 2017.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن عدد عمليات الايداع والسحب والمدفوعات التجارية، ارتفع بنسبة 13 بالمئة، إلى 1.73 مليار عملية، وفقا لبيان نشر على موقع البنك على الانترنت.

وأضاف البيان أن عدد المستخدمين ارتفع بنسبة 28 بالمئة إلى 47.7 مليون حساب، بحلول ديسمبر.

كما زاد استخدام التحويلات المالية عبر الهواتف المحمولة، حتى بعد أن رفعت الحكومة الضريبة المباشرة على هذه المعاملات إلى 12 بالمئة في يوليو من عام 2018، بدلا من 10 بالمئة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك