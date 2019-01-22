ارتفاع تحويلات الاموال عبر الهاتف المحمول في كينيا بنسبة 10٪ خلال العام الماضي

أعلن البنك المركزي الكيني تسجيل تحويلات مالية عبر الهاتف المحمول بقيمة 3.98 تريليون شلن (39.2 مليار دولار)، في العام الماضي، بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن عام 2017.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن عدد عمليات الايداع والسحب والمدفوعات التجارية، ارتفع بنسبة 13 بالمئة، إلى 1.73 مليار عملية، وفقا لبيان نشر على موقع البنك على الانترنت.

وأضاف البيان أن عدد المستخدمين ارتفع بنسبة 28 بالمئة إلى 47.7 مليون حساب، بحلول ديسمبر.

كما زاد استخدام التحويلات المالية عبر الهواتف المحمولة، حتى بعد أن رفعت الحكومة الضريبة المباشرة على هذه المعاملات إلى 12 بالمئة في يوليو من عام 2018، بدلا من 10 بالمئة.