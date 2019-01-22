محكمة في كوسوفو تقضي بسجن شخص 5 أعوام لانضمامه إلى داعش في سوريا



أدانت محكمة في كوسوفو اليوم الثلاثاء، أحد مواطنيها لانضمامه إلى جماعات إرهابية في سوريا وقضت بسجنه لمدة خمسة أعوام.

وقالت محكمة بريشتينا، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، أن الشخص الذي تمت إدانته سافر إلى تركيا برفقة زوجته وابنه في مارس من عام 2013، ثم عبر الحدود إلى سوريا للانضمام إلى مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقام في أغسطس عام 2017، بتسليم نفسه إلى السلطات التركية طالبا أن يتم إعادته إلى بلاده.. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيقوم الشخص باستئناف الحكم الصادر بحقه.

وتزعم سلطات كوسوفو أنه لم ينضم أيا من مواطنيها لجماعات متطرفة في سوريا والعراق خلال السنوات الثلاثة الماضية.. فيما ما زال نحو 160 مواطنا من كوسوفو موجودين ضمن الجماعات هناك ، حسبما ذكرت الشبكة الإخبارية.