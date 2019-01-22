مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يفتح باب المشاركة فى دورته الرابعة

أعلنت ادارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ــ برئاسة الفنان مازن الغرباوى ــ فتح باب الاشتراك فى دورته الرابعة التى تنطلق 1 إبريل المقبل وتستمر حتى 7 من نفس الشهر.

وحددت إدارة المهرجان يوم 15 فبراير 2019، كآخر موعد لتلقى طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم، ووضع المهرجان عبر موقعه الرسمى نسختين من الاستمارة الأولى باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية.

وأوضح رئيس المهرجان ومؤسسه، أن الاستمارة ستُتاح لمدة شهر واحد فقط، لأن المهرجان يستقبل طوال العام عروضا أخرى من خلال بعض المبرمجين الدوليين الذين يرشحون عروضا للمهرجان ويتم اختيارها من قبل لجنة المشاهدة.

ووضعت إدارة المهرجان أكثر من 14 شرطا للمشاركة فى المهرجان منها أن تكون الأولوية فى اختيار العروض للمخرجين الشباب، وألا يتعدى سن المخرج عن 40 عاما، وأن تكون العروض المشاركة لمؤلف شاب لا يتعدى عمره أيضا 40 عاما، وألا تزيد مدة العرض المشارك عن ساعة ونصف الساعة.

يُذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تترأسه شرفيا الفنانة سميحة أيوب، وتباشر حاليا اجتماعاتها مع رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى؛ لإعادة تشكيل اللجنة العليا للمهرجان وتشكيل لجان المهرجان المختلفة.