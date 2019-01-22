اتحاد الناشرين: معرض الكتاب يقدم خصومات تصل إلى 80%



قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي افتتح فعالياته اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نقلة حضارية شكلًا ومضمونًا. مشيرًا إلى مشاركة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن معرض الكتاب هذا العام يتضمن عروضًا مميزة لأسعار الكتب والخصومات، حيث يقدم خصومات تصل إلى 80%.

وتابع أنه لأول مرة يتم تخصيص منطقة للطفل بمعرض الكتاب، يُقدم فيها عروضًا تناسب الأطفال من أشغال رسم وتلوين ومحاكات للطائرات بالتعاون مع شركة مصر للطيران، مؤكدًا أن هناك خصمًا بنحو 30% على الكتب لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الناشرين المصريين.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.