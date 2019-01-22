قطاع الإنتاج الثقافي يقيم اللقاء الشهري لملتقى الهناجر بعنوان تمكين الشباب

أقام قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان "تمكين الشباب.. حلم يتحقق"، أمس الاثنين، بمركز هناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.

شارك في الملتقى الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، والدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب، والدكتورة مي مطاوع مساعد وزير الزراعة، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب، وأدار الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى.

قالت الدكتورة ناهد عبدالحميد إن مصر ليس فقط غنية بمواردها الاقتصادية، بل غنية أيضا بالموارد البشرية وهذا سر من أسرار هذا النجاح في مختلف المجالات، وأنه بفضل شباب ورجال قواتنا المسلحة وجهاتنا الأمنية ستظل مصر قوية.

وأضافت عبدالحميد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أبدى اهتماما كبيرا برغبة الشباب وحل المعادلة الصعبة التي تجمع بين تأهيل الشباب وتمكينهم للحصول على فرصتهم في تولي المناصب القيادية من خلال الإعلان عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، مشيرة إلى أن القيادة السياسية أدركت أهمية تفعيل دور الشباب في المجتمع المصري مبكرا منذ عام 2015 في منتدى دافوس، حيث جاء في كلمة سيادة الرئيس السيسي أن الشباب هم مسيرة التقدم والاستعانة بهم والاستفادة منهم وتعزيز دورهم في المجتمع لم يعد من قبيل الترف ولكنه ضرورة ملحة لا غنى عنها.