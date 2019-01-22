محافظ الغربية يشيد بدور مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية

أشاد محافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والأسر الأولى بالرعاية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال حفل توزيع أجهزة طبية وشهادات "أمان" والذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع محافظة الغربية اليوم الثلاثاء، حيث وزع المحافظ 75 شهادة "أمان" على 75 سيدة من الأرامل والمطلقات، وتبلغ قيمة الشهادة الواحدة 2500 جنيه، كما وزع 23 سماعة وخمسة كراسي متحركة وأربعة أطراف صناعية.

وأكد السعيد - خلال كلمته - ضرورة تضافر كافة الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أنه على استعداد تام لاستقبال كافة المواطنين في مكتبه والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها من خلال عقد لقاءات دورية معهم، موضحا أن قيمة أنشطة وأعمال الجمعيات الأهلية بالمحافظة تجاوزت 250 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 2 مليون مواطن ووفرت 2500 فرصة عمل.

ووجه السعيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفحص عدد من الحالات المتقدمة لصرف معاش تكافل وكرامة، وكذا قيام جمعية الأورمان بعمل أبحاث اجتماعية لعدد من المواطنين لبحث مدى استحقاقهم قروض لعمل مشروعات صغيرة خاصة بهم، معربا عن شكره لمديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الأورمان على مجهوداتهما في مجال العمل الخيري والمجتمعي، داعيا جميع الجمعيات الخيرية بالمشاركة المجتمعية.