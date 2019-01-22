عمرو أديب عن الصواريخ الإسرائيلية على دمشق: ليه سوريا ما ردتش الاعتداء

علق الإعلامي عمرو أديب، على الضربات الجوية الإسرائيلية التي شهدتها سوريا أمس الأحد، قائلًا إنه لأول مرة تضرب سوريا بواسطة العدوان الإسرائيلي ولا يحدث رد منذ عهد الرئيس حافظ الأسد.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، «بيضربك بقاله 20 سنة، أنا بتسائل ليه القوات السورية والإيرانية لم ترد على الاعتداء، العالم كله بيتسائل سوريا ما بتردش ليه، أنت بتضرب في دمشق ليك حق تدافع عن نفسك».

وأوضح أنه في حالة ضرب حدود إسرائيل فقط، ستلجأ للهروب إلي باطن الأرض، معقبًا: «الله على ولادنا وقت حرب الاستنزاف العملية بالعملية، نفسي أعرف الإيرانيين فين، ربنا ما يوري دولة كده تضرب بليل أو الصبح والناس تمشى، والدول بتقسم فيها وهي ساكته».