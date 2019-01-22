

استشاري: تعاون 6 جامعات مصرية لوضع بروتوكول علاجي لـ«جرثومة المعدة»

تعد جرثومة المعدة الحلزونية والمعروفة بالبكتيريا الحلزونية، واحدة من أكثر الالتهابات البكتيرية التي تصيب الجهاز الهضمي، وهي عبارة عن جرثومة تعيش في جدار المعدة، تحديدا في بطانة المعدة الداخلية، وتقوم بإفراز مواد تحميها من العصارة الهضمية للمعدة.

وتعتبر أعراض البكتيريا الحلزونية طفيفة، لا يشعر بها الكثير من المرضى، والآخرون يشعرون بأعراض طفيفة كحرقان المعدة والانتفاخ وعدم الرغبة في تناول الطعام والغثيان وغيرها.

يقول الدكتور سراج زكريا، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن جرثومة المعدة عبارة عن بكتيريا ضارة تنتقل للإنسان عن طريق الفم من الطعام أو الشراب الملوث، وتتوطن في المعدة وتقوم بعمل مستعمرات.

وأضاف أن من أبرز مشكلاتها أنها تمنع علاجات قرحة المعدة من القيام بدورها في العلاج، وبالتالي تمنع التئام القرح، لافتا إلى أن نسبة الإصابة بالجرثومة الحلزونية في مصر تصل إلى أكثر من 85٪، وبعض المرضى تظهر عليهم أعراض وأغلبهم لا تظهر عليهم أية أعراض.

ويؤكد زكريا على ضرورة علاج بكتيريا المعدة الحلزونية، لأن عدم علاجها يمثل خطرا على المريض، وخاصة الذي ظهرت عليه أعراض الإصابة.

واختتم استشاري الجهاز الهضمي قائلا بأن هناك أبحاث ودراسات تجرى في 6 جامعات مصرية، "القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط"، وسوف يتم الإعلان النهائي عن نتائجها قريبا لعمل بروتوكول مصري لعلاج الجرثومة الحلزونية بعد الانتهاء من الدراسات.