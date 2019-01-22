الصين تفرض رسوم مكافحة إغراق على مركب «أورثو ثنائي كلوروبنزين» الكيميائي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، فرض رسوم مكافحة الإغراق على مركب "أورثو ثنائي كلوروبنزين" الكيميائي، الذي يتم استيراده من اليابان والهند اعتبارًا من غدًا الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي بعد تحقيقات مكافحة الإغراق الخاصة بالواردات، والتي أكدت أن الصناعة المحلية تتعرض لأضرار كبيرة بسبب إغراق هذه المنتجات، مشيرة إلى أنه بداية من الغد سيتم جمع الرسوم بمعدلات تتراوح من 9ر31% إلى 4ر70% لمدة خمسة أعوام.

كانت وزارة التجارة الصينية، بدأت تحقيقات حول مكافحة الإغراق في يناير 2018، وذلك بعد تلقي شكاوى من الصناعة المحلية، وتم إعلان القرار المبدئي في أكتوبر 2018، ويستخدم هذا المركب الكيميائي لإنتاج منتجات كيماوية تستخدم على نطاق واسع في صناعة المبيدات الحشرية والأدوية والصباغات.