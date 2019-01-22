آل الشيخ يكشف ملامح صفقة بيراميدز الجديدة

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز عن بعض ملامح صفقة ناديه الجديدة، والتي أثارت الجدل في الأيام القليلة الماضية الماضية، وسط تكهنات بالعديد من الأسماء العالمية.

وأوضح آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة السعودية أنه قد يتم الإعلان عن صفقة بيراميدز في خضون ساعات قليلة، وهو ما سيزيد جاهزية الصفقة لمواجهة الزمالك.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"لاعب لاتيني دولي مهاري، الظُهر اذا تيسرت الامور نعلنها".

وسيستضيف نادي الزمالك في الثامنة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبوت فريق بيراميدز بالمباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع في الدور العام.