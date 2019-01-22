مطار بكين الدولي الجديد يستقبل أول رحلة طيران تجريبية



أجرت سلطات مطار بكين الدولي الجديد، اليوم الثلاثاء، بنجاح أول رحلة طيران تجريبية في إطار مرحلة المعاينة والتسليم، تمهيدا لتشغيل المطار في موعده المحدد سلفا في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وذكرت سلطات مطار بكين داشينغ الدولي، في بيان اليوم، أن طائرة التجارب (جيانغ تشوانغ 680) أقلعت من المطار الجديد في الساعة التاسعة و28 دقيقة صباحا بتوقيت بكين، وبعد رحلة قصيرة هبطت في الساعة العاشرة و10 دقائق، حيث استغرقت الرحلة بأكلمها 42 دقيقة.

وأضافت السلطات أن أعمال معاينة الطيران في مطار بكين داشينغ الدولي انطلقت ابتداء من اليوم وحتى 15 مارس المقبل، حيث ستتم معاينة 4 مدارج، و6 مجموعات من أنظمة الهبوط الآلي، و7 مجموعات من الأضواء ونظام ملاحة لاسلكي وجهاز تحديد للمدى وإجراءات الطيران.

يذكر أنه تم تصميم المطار الجديد الذي يقع على بعد 46 كم إلى الجنوب من وسط مدينة بكين؛ لتخفيف الضغط على مطار بكين العاصمة الدولي المكتظ بالركاب في الضواحي الشمالية الشرقية.