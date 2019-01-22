رئيس مدينة المنزلة عن مصرع طفل داخل بيارة صرف: إهمال الأهالي السبب

علقت سكينة أحمد جلال، رئيس مدينة المنزلة بالدقهلية، علي مصرع طفل داخل بيارة صرف صحي، قائلة إنها تلقت الخبر أثناء معاينة مكان آخر، وتوجهت إلى مكان الحادث فور إبلاغها.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الاثنين، «ركبت توك توك، وتحدثت مع شركة المياه، والحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، لمحاولة إنقاذ الطفل ولكن قضاء الله نفذ»، لافتة إلى إهمال الأهالي وعدم الإبلاغ عن سرقة غطاء البيارة المتسببة في الحادث.

وأوضحت أن مدينة المنزلة بها 15 ألف بالوعة، وفور الإبلاغ عن سرقة غطاء أي منهما يتم استبداله بآخر على الفور، أو سد البالوعة بحجر لحين تركيب الغطاء، معقبة: «سرقة غطاء البلاعات يتم باستمرار، وخاصة من بائعي الخردة، ولكن يجب على الأهالي الإبلاغ عن السرقات للحفاظ على الأرواح».

وأكدت على تواجد الشرطة والإسعاف والمسؤولين في مكان الحادث فور الإبلاغ عن الواقعة، متابعة: «ياريت الناس ماتكونش سلبية وتبلغ على طول، إحنا مش هنقدر نعمل حاجة لوحدنا، وفاة الطفل قضاء وقدر، وكان هاين عليا أنزل أنا أطلعه أول ماوصلت لمكان الحادث».