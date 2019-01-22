مدير الأمن السوداني يؤكد أن موجة الاحتجاجات تتراجع

قال صلاح عبد الله (قوش)، رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، إن موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن عديدة في البلاد بدأت في التراجع، واتهم "مندسين" وسط المتظاهرين بتنفيذ عمليات القتل.

ونقل موقع "سودان تريبيون" الليلة الماضية عنه القول إن: "الشعب، برغم غضبه على الحكومة، فإنه لم ينخرط في المظاهرات، واكتفى بالتفرج".

وأشار إلى أنهم استطاعوا توثيق كل المظاهرات، ويعرفون حجم كل واحدة منها وصور المتظاهرين، وقال إن أكبر الاحتجاجات لم يتجاوز المشاركون فيها الـ 2500 متظاهر، لافتا إلى أنها "في تراجع".

ولا يزال "تجمع المهنيين" وحلفاؤه في المعارضة يدعون لاحتجاجات متواصلة منذ 19 ديسمبر الماضي، كان آخرها الأحد في أم درمان.

وتم إعلان استمرارها اليوم الثلاثاء في ضاحيتي الحاج يوسف بالخرطوم بحري، وأمبدة بأم درمان، على أن تشهد العاصمة وغالب مدن الولايات الخميس المقبل مظاهرات أوسع، وحمل قوش من أسماهم بـ"المندسين" في أوساط المتظاهرين مسؤولية ارتكاب جرائم القتل.

وقال قوش إن قوات الأمن تحمي المحتجين وتفتح لهم مسارات للخروج ولا تحمل أية أسلحة نارية، إلا أنها "تكون محمية بقوات تحمل السلاح، مرتكزة في الشوارع الرئيسية، لا تتدخل إلا إذا دعت ضرورة، وإن دعت الضرورة لا يتم استخدام السلاح إلا وفق ما يسمح به القانون".