إيقاف البحث عن اللاعب الأرجنتيني سالا مؤقتا

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أوقفت الشرطة البحث عن لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيمليانو سالا وشخص آخر على الأقل كان معه في الطائرة الخفيفة التي فقدت فوق القنال الإنجليزي.

وذكرت الشرطة في جيرنزي، اليوم الثلاثاء إن فرص العثور على أي ناجيين "ضعيفة".

وذكرت الشرطة :" لم نجد أي أثر للأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة. إذا كانوا قد سقطوا بالفعل في المياه، فإن فرصة النجاة في هذه المرحلة، للأسف ، ضعيفة".

وقال مسؤولون في جيرنزي، وهي جزيرة في القنال قبالة ساحل شمال غرب فرنسا، انهم سيوقفون عمليات البحث حتى فجر الأربعاء.

كان سالا /28 عاما/ في طريقه من فرنسا إلى ويلز بعدما تعاقد مؤخرا مع فريق كارديف سيتي، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأت الشرطة عمليات بحث وإنقاذ قبالة جزيرة ألديرني القريبة، بعدما اختفت الطائرة الخفيفة من طراز "بي ايه 46 ماليبو" عن شاشة الرادار في ساعة متأخرة ليلة أمس الاثنين.

وذكرت شرطة جيرنزي أن شخصين كانا على متن الطائرة، ولكن المعلومات الفرنسية أفادت وجود مسافرين على الطائرة بجانب الطيار.

وقال كين تشو المدير التنفيذي لنادي كارديف إن النادي اصيب بصدمة بسبب هذا الموقف.

وقال :" كنا نتوقع وصول إيمليانو مساء أمس لكارديف وكان مقررا أن يكون اليوم هو الأول له مع الفريق".

وأضاف :" كان أول قراراتنا صباح اليوم هو إلغاء المران، وكل تفكير الفريق والجهاز الإداري وكل النادي مع إيمليانو والطيار".

وقال مسؤول مشارك في البحث إنه يرجح عدم وجود ناجيين في المياه.

وقال جون فيتزجيرالد،المدير التنفيذي للبحث الجوي لشبكة "سكاي سبورتس": "المياه باردة للغاية الآن لدرجة أنه لايمكن لاي شخص ناج أن يظل على قيد الحياة لمدة ساعة أو نحو ذلك". "

وتعاقد كارديف مع سالا من نادي نانت الفرنسي مقابل صفقة قياسية للنادي، أفادت تقارير أنها وصلت إلى 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار).

وقال تشو :" كان بالإمكان رؤية السعادة على وجهه بعدما وقع على عقود انتقاله لكارديف وأعرب أنه أحد أفضل أيام حياته".

ووفقا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فإن مباراة نانت أمام إنتينتي في كأس فرنسا تم تأجيلها.