10 ترشيحات لـ«روما» و«المفضلة».. و8 اختيارات لفيلم «فايس»

ليدى جاجا تنافس جلين كلوز وأوليفيا كولمان على الأفضل تمثيليًا.. و«بلاك بانثر» حاضر بقوة

بعد عدة أشهر من التكهنات والتوقعات، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، الثلاثاء، القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار والمكونة من 24 مجموعة، قبل شهر من الحفل السنوى فى نسخته الـ91، المقرر إقامته يوم 24 فبراير المقبل، بمسرح دولبى فى هوليوود وسيذاع على الهواء مباشرة.

ضمت قوائم الترشيحات أبرز الأعمال والأدوار الفنية والسينمائية التى برزت خلال العام الماضى، وينبثق معظمها من المهرجانات الدولية والجوائز التى أعلن عنها خلال الأشهر القليلة الماضية، منها أفضل فيلم روائى طويل، وأفضل إخراج وأفضل فيلم وثائقى وأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، وأفضل مونتاج، وأفضل تصميم ملابس، وأفضل موسيقى تصويرية وأغنية أصلية، وسيناريو أصلى ومعدل.

لم تخرج قوائم الترشيحات عن التوقعات التى بُنيت على اختيارات سابقة سواء فى حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، وترشيحات البافتا، واختيارات نقاد لندن ومنتجى هوليوود، وتصدَّر فيلم روما للمخرج المكسيكى ألفونسو كوارون الترشيحات، إلى جانب الفيلم البريطانى «المفضلة ــ The Favourite»، الذى ترشحت بطلاته لثلاث جوائز، فيما حصد الفيلمان 10 ترشيحات لكل منهما ــ بحسب موقع بى بى سى.

وترشح الممثل الأمريكى من أصل مصرى رامى مالك ضمن قائمة أفضل ممثل لهذا العام، بعد حصوله على جائزة الجولدن جلوب، عن فيلم «بوهميان رابسودى»، لينافس الممثل البريطانى كريستيان بيل الذى نال أفضل جولدن جلوب عن دوره فى فيلم «فايس»، إلى جانب كل من برادلى كوبر، وويليام دافو وفيجو مورتنسن.

وترشح فيلم المخرجة اللبنانية نادين لبكى «كفر ناحوم» للمنافسة ضمن قائمة أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، مع الفيلم الأكثر تتويجا هذا العام «روما»، إلى جانب كل من «سارقو المتاجر»، و«الحرب الباردة» و«نيفر لوك أواى ــ لا تنظر بعيدًا».

يسعى فيلم روما لتحطيم الأرقام القياسية هذا العام، ففى سابقة من نوعها ترشح ضمن قائمة أفضل فيلم أجنبى، كما تمكن من إفساح مجال له ضمن قائمة أفضل فيلم، لينافس كلا من «بوهميان رابسودى» و«المفضلة» و«جرين بوك» و«مولد نجمة» و«فايس» و«بلاك بانثر» و«بلاك لانس مان»، ولكنه يتلقى دعما كبيرا من قِبل النقاد والجماهير هذا العام.

تمثيل ثالث للعرب فى ترشيحات الأوسكار، كان من نصيب الفيلم السورى الوثائقى «عن الآباء والأبناء»، الذى ينافس ضمن قائمة أفضل فيلم وثائقى طويل، ويحاكى أزمات العائلات السورية مع التطرف والتفكير الداعشى.

التمثيل النسائى فى الأوسكار حافل بكثير من الاختيارات الجديرة والمستحقة هذا العام، وضمت قائمة أفضل ممثلة رئيسية كلا من ياليتسا أباريتسيو عن دورها فى فيلم روما، وجلين كلوز عن دورها فى فيلم الزوجة، وأوليفيا كولمان التى حصدت كثيرا من الجوائز عن دورها فى فيلم المفضلة، وليدى جاجا التى ترشحت كثيرا لجوائز الأفضل عن دورها فى مولد نجمة، وميليسا مكارثى عن دروها فى «هل يمكنك مسامحتى».

أما عن قائمة أفضل ممثلة مساعدة فضمت كلا من: إيمى آدمز، مارينا دى تافيرا، ريجينا كينج، إيما ستون ورايتشل وايز، فيما ضمت قائمة أفضل ممثل مساعد كلا من: ماهيرشالا على، آدم درايفر، سام إليوت، ريتشارد جرانت، سام روكويل.

وترشح ألفونسو كوارون ــ وهو الأقرب للفوز ــ ضمن قائمة أفضل مخرج هذا العام عن فيلمه «روما»، لينافس مخرجى أفلام: فايس، الحرب الباردة، المفضلة، بلاكلانس مان.

«مولد نجمة» و«بلاك لانس مان» نالا تقديرا من قبل أكاديمية الفنون، وحصل أبطال كل منهما على ترشيحات عديدة، سواء على مستوى الإخراج والتمثيل، والموسيقى التصويرية وكتابة السيناريو.

ونالت أغنية «شالو» التى أدتها ليدى جاجا ببراعة فى فيلم مولد نجمة ترشيحها المتوقع ضمن قائمة أفضل أغنية بعد تصدرها لكثير من قوائم الجوائز والمبيعات خلال العام الماضى، وتعد جائزة مضمونة لصناع فيلم «A Star Is Born»، بعد خروج برادلى كوبر من قائمة أفضل مخرج لهذا العام، وهى الجائزة التى ترشح لها فى الجولدن جلوب ولم ينلها، ولكنه ضمن قائمة الأفضل تمثيليا.

تلقى فيلم «فايس ــ Vice»، ثمانية ترشيحات وهو الفيلم الكوميدى الذى يرصد السيرة الذاتية لديك تشينى ــ نائب الرئيس الأمريكى السابق، ويبدو أن كرستيان بيل سيواصل حصد جوائز الأفضل، فيما ترشحت إيمى آدمز للأفضل نسائيا.

حصد فيلم «سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس» ترشيحا مضمونا ضمن قائمة أفضل فيلم رسوم متحركة، لينافس كلا من: «الخارقون 2، ورالف بريكس ذا انترنت، وأيسل أوف دوجز، وميرى»، ولكنه الأقرب للفوز بعد حصوله على الجولدن جلوب وتفوقه فى القائمة نفسها.

لم يتم الإعلان عن اختيار بديل للممثل الكوميدى كيفن هارت الذى اعتذر عن عدم تقديم حفل الأوسكار، ويبدو أن الأكاديمية تتجه لعدم اختيار مضيف لحفل هذا العام.