محاكمة أسرة سورية بألمانيا بتهمة محاولة قتل شاب في قضية شرف

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بدأت اليوم الثلاثاء، في مدينة إيسن غربي ألمانيا، وقائع محاكمة 13 فردا من أسرة سورية بتهمة سلخ جزء من فروة شاب سوري آخر في قضية شرف.

وكانت الجريمة قد وقعت قبل ثمانية أشهر وتعرض المجني عليه فيها أيضا لطعنات بالسكين، ما أحدث له إصابات تشكل خطورة على حياته.

وكان المتهمون يحاولون قتل المجني عليه/19 عاما/ بعد ظهور مزاعم بوجود علاقة له بامرأة متزوجة من أحد أفراد الأسرة.

وصاحب المحاكمة، إجراءات حماية خاصة من قبل الشرطة.

ويقبع عشرة من المتهمين /وأعمارهم بين 23 و47 عاما/ في الحبس الاحتياطي.

يذكر أن المتهمين الثلاثة عشر بينهم امرأتان.