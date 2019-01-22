اتحاد كتاب مصر يطلق جائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري

أعلن اتحاد كتّاب مصر عن إنشاء جائزة جديدة تحمل اسم أمير الشعراء (أحمد شوقي) بقيمة 100 ألف جنيه، وتمنح الجائزة -مزاوجة- لشاعرين كبيرين أحدهما من مصر والآخر من خارجها، ممن تتوفر فيهما سمات التفرد الإبداعي، والتفوق الشعري.

وقال الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي رئيس مجلس أمناء الجائزة، إنه سيتم قبول الترشيحات من الهيئات الأكاديمية، واتحادات الكتّاب العربية، وغير العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الأدبية والثقافية الكبرى، ولا يحق لمرشح التقدم إلى الجائزة بنفسه، وفي جميع الأحوال ينص الترشيح على المبررات والمسوغات، ومعها سيرة ذاتية للمرشح ونسختان من مجمل إنتاجه، وفي جميع الأحوال ينص الترشيح على المبررات والمسوغات، وألا يكون المرشح قد حصل على جائزة كبرى مماثلة في آخر 3 سنوات.

يتشكل مجلس أمناء الجائزة الذي يتراوح عدده بين 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، من كبار النقاد والشعراء، لمدة 3 سنوات، برئاسة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بصفته، ولا يحق لعضو من أعضاء مجلس الأمناء الترشح للجائزة إلا بعد مرور سنة على خروجه من المجلس. ومن حق مجلس أمناء الجائزة بعد نشر الإعلان في القنوات المعهودة أن يرشح بنفسه، أو أن يخاطب كبار المتخصصين من خارج العالم العربي، أو من داخله، ويدعوهم إلى طرح ترشيحاتهم عبر القنوات التي حددها الإعلان.

ويعلن عن فتح باب التقدم إلى الجائزة في شهر أكتوبر من كل عام، ويتم تسلم ترشيحات المؤسسات المعنية حتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام. وتعلن نتيجة الجائزة في اليوم العالمي للشعر 21 مارس من كل عام.