قال شوكت المصري، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شهدت لأول مرة مشاركة من قبل اتحاد الناشرين الأفارقة، ما يأتي بالتزامن مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن هناك 35 دولة شاركت في معرض الكتب على مستوى دور النشر، لكن عدد الدول المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية على هامشه بلغ 45 دولة.

وتابع أنه لأول مرة يقدم معرض الكتاب خدمة ترجمة الفعاليات بلغة الإشارة للصم والبكم في كل القاعات بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، مشيرًا إلى دخول ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم المعرض مجانًا.

وذكر أنه في إطار دعم أصحاب الهمم يقدم معرض الكتاب خصومات تتراوح من 30% إلى 35% لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الناشرين المصريين، لافتًا إلى إقامة معرض الطفل على مساحة ألف متر.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.