تقرير «سياسات 2018» للخارجية الروسية: استئنفنا مناقشات المشاريع الثلاثية مع الكوريتين

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والكوريتين الشمالية والجنوبية، استأنفت خلال عام 2018، مناقشة مشاريع البنية التحتية الكبيرة في صيغة ثلاثية.

وأضافت الخارجية الروسية - في تقرير أصدرته بعنوان (النتائج الرئيسية للسياسة الخارجية في عام 2018) وأوردته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - أن "في شبه الجزيرة الكورية تطورت الأوضاع في سياق (خريطة الطريق) للتسوية التي رسمتها روسيا بمشاركة الصين، التي تنص على حل المشكلة النووية وغيرها من المشاكل على أساس احترام المصالح المشروعة لجميع دول شمال شرق آسيا".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية وشركة "كوغاز" الكورية الجنوبية، قد وقعتا في عام 2011، على خطة أولية لتنظيم واردات الغاز الطبيعي الروسي إلى كوريا الجنوبية، وتنص هذه الخطة على بناء خط أنابيب بطاقة 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وبطول 1.1 ألف كيلومتر، منها 700 كيلومتر على أراضي كوريا الشمالية. وفي عام 2011، تم تقييم تكلفة المشروع بـ 2.5 مليار دولار، وأعربت كوريا الشمالية آنذاك عن استعدادها للمشاركة في المشروع، على الرغم من الخلافات القائمة بين الكوريتين.