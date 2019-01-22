رئيسا السنغال وجامبيا يدشنان جسرا يربط البلدين

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دشن الرئيسان السنغالي ماكي صال والجامبي آداما بارو، أمس الاثنين، جسرا يربط البلدين.

وذكرت الاذاعة السنغالية إن الجشر كلف 75 مليون يورو ، ويراهن عليه البلدان لتسريع وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع.

وقال الرئيس السنغال إن تدشين هذا الجسر خلفه إرادة سياسية صلبة تمت ترجمتها بأفعال ملموسة.

وسيساهم الجسر في تعزيز الشبكة الطرقية في غرب أفريقيا، ويوصف بأنه أول مشروع من هذا الحجم يتم تشييده بالتعاون بين بلدين في غرب القارة الأفريقية.

ويبلغ طول الجسر 1000 متر، وارتفاعه 20 متراً وعرضه 12 مترا، وتم تشييده من الخرسانة والحديد.