محافظ أسيوط يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة شركة الصعيد للنقل البري

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة فرع شركة الصعيد للنقل البرى والسياحة بالمحافظة، بحضور اللواء أركان حرب عادل جلال شافع، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، وبعض أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تطوير مرفق النقل والمواصلات الداخلية والخارجية، لتشجيع حركة الاستثمار والسياحة وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن خطة المحافظة لتطوير وتنظيم المواقف بمختلف مراكز المحافظة، تسهيلًا على المواطنين، وتخفيفًا لحركة الزحام والتكدس داخل المدينة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بإنشاء شبكة جيدة من الطرق، ورصف جميع الشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة، لاستكمال أعمال التنمية والحد من نسبة حوادث الطرق.

وتفقد المحافظ - عقب الافتتاح – أقسام المحطة وأماكن انتظار المسافرين والخدمات المقدمة لهم وطرق الحجز، كما استقل بعض أتوبيسات الشركة للاطمئنان على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتجهيزها بكافة وسائل الأمان والراحة للمواطنين.