القومي للأمومة يطالب بالإبلاغ عن تعذيب الأطفال: بعض الأهالي تجاوزا التأديب

علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على حوادث التعدي على الأطفال من قبل ذويهم، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يعرض أطفال للضرب أو التعذيب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن خط نجدة الطفل يتلقى البلاغات عبر الخط الساخن «16000»، مؤكدًا أن المجلس يتفاعل مع كل الشكاوى، ويبلغ النيابة العامة بالوقائع.

وأشار إلى ارتفاع نسب حالات تعذيب الأطفال، معقبًا: «شيء ما حدث في المجتمع المصري الفترة الأخيرة، فالأسرة قد تحولت من أكثر الأماكن أمانًا للطفل إلى محل تعذيب له، فبعض الآباء والأمهات تجاوزا في تأديب أبنائهم ووصل الأمر حد التعذيب».