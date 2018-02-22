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«المرور» تعزز من تواجد الخدمات بالطرق السريعة

«المرور» تعزز من تواجد الخدمات بالطرق السريعة
«المرور» تعزز من تواجد الخدمات بالطرق السريعة
كتب- وليد ناجي
نشر فى : الخميس 22 فبراير 2018 - 12:43 م | آخر تحديث : الخميس 22 فبراير 2018 - 12:43 م

عززت الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات؛ لتأمين الرحلات، وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

كما نشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة على الطرق؛ لملاحظة حركة السيارات، كما تم توزيع الأوناش المرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية والزراعية؛ لرفع أي معوقات مرورية من أعطال أو حوادث مرورية؛ تتسبب في ظهور كثافات مرتفعة للسيارات.

تأتي تلك الحملات المرورية في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني، على الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.


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