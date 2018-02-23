البيت الأبيض: «الأسد» ارتكب جرائم حرب في الغوطة الشرقية بدعم روسي

قال البيت الأبيض، إنه يراقب تطورات الأوضاع في الغوطة الشرقية، والتي تشهد قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا على مدار الخمسة أيام الماضية.

وأضاف حسبما نقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الخميس، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، ارتكب جرائم حرب بدعم من روسيا.

من جانبها قالت الخارجية الأميركية، إنها تتواصل مع روسيا من أجل الضغط على النظام السوري لوقف حملته على الغوطة الشرقية.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن 403 مدنيين قُتلوا في خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي الكثيف، الذي تشنه قوات النظام السوري.