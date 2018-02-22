شرطة النقل تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح «57357»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى 57357، بمشاركة ضباط وأفراد ومجندي الإدارة.

وشارك في هذه الحملة الضباط والأفراد والمجندين بمركز تدريب أبي زعبل لصالح المستشفى؛ إيمانا بواجبهم ودورهم الإنساني، ورغبةً منهم لمساعدة الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع؛ لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة في رعاية مرضى السرطان.