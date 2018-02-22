كثافات متوسطة بمحاور مهمة بالقاهرة والجيزة

شهدت محاور وميادين محافظة القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، معدلات سير متوسطة الكثافة خلال فترات الذروة الصباحية، على كافة المحاور على مستوى القاهرة الكبرى، فيما شهدت بعض المحاور معدلات سير مرتفعة، نتيجة لأسباب مختلفة.

وقال مصدر أمني، إن هناك بعض المؤثرات التي جاءت بالسلب على بعض المحاور والمتمثلة، في انقلاب حمولة سيارة نقل محملة رخام بمطلع الدائري من محور الاتوستراد، تسببت في حدوث بعض الكثافات وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة.

كما تسبب عطل سيارتين بمحور صلاح سالم، في ظهور كثافات مرورية بمنزل العروبة، وتم تكثيف الخدمات والدفع بالأوناش لتيسير الحركة المرورية ولا ينصح بتعديل باقي المسارات.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث، لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، فيما تشهد باقي المحاور والميادين حركة السيارات بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات.

وشهدت محاور الجيزة معدلات سير متوسطة لحركة السيارات فيما عدا ميدان الرماية وكوبري 15 مايو وكوبري عباس بسبب مجمعات المدارس كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان بالتزامن مع دخول الطلاب والموظفين إلى جامعة القاهرة.

كما ظهرت كثافات متقطعة أعلى شارعي الهرم وفيصل وصولا إلى ميدان الجيزة وتباطؤ في حركة السيارات أعلى محور صفط اللبن اتجاه الجامعة والطريق الدائري اتجاه قليوب والزراعي اتجاه مناطق القاهرة في ظل انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.