أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، استعداد بلادها للتصويت على مشروع القرار السويدي الكويتي، بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا لمدة 30 يومًا؛ لدخول المساعدات والقوافل الطبية للمدينة.

ووصفت «هايلي»، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن؛ لمناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية بسوريا، مساء الخميس، الأوضاع هناك بالجحيم، متابعة أن النظام السوري يشن هجومًا بربريًا على الغوطة دون الاهتمام بحياة 400 ألف شخص.

وأضافت أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يريد أن يهدم كل شيء، ويمنع دخول القوافل الطبية والغذاء، منذ شهر نوفمبر الماضي، لافتة إلى استمرار العمليات العسكرية، بالرغم من استغاثة الأطفال طلبًا للدعم، ومطالبة الأطباء بتوفير العلاج للمرضى والمصابين هناك إثر هذه العمليات.

وتابعت: «عمليات الإبادة مستمرة في الغوطة الشرقية، والمواطنين هناك يحتاجون إلى دعم حقيقي وليس مجرد كلمات»، متسائلة: «كم من العنف سنظل نتحدث عنه؟».

وعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، جلسة طارئة؛ لمناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية بسوريا.



