طارق شوقي: الوزارة تتبع نظاما جديدا لتطوير التعليم يبدأ من مرحلة الحضانة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم بالمعنى الكامل أو إعادة بناء الإنسان في مصر تبدأ من الطفولة المبكرة، لذلك الوزارة تتبع نظاما جديدا في تطوير المنظومة التعليمية يبدأ من مرحلة الحضانة.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مع الإعلامية رشا نبيل، مساء الخميس، أن الأجيال التي تتعلم حاليًا تحتاج إلى خدمة أفضل، وضغط الأهالي على الطلاب لتحصيل درجات هو أمر لا معنى له، وينتج في النهاية جيلًا غير قادر التحليل أو حل المشكلات.

وتابع أن الفكرة الأساسية في المنظومة الجديدة هي الانتقال من مهارة الحفظ إلى الفهم، من تنوع مصادر المعرفة، موضحًا: «بدل الكتاب الواحد سيكون هناك 100 كتاب، فيديوهات، صور، أنشطة تفاعلية، جميعها ستكون مدرجة على التابلت، الذي سيتم توزيعه الأطفال في مرحلة الحضانة؛ حتى ينتقي منها الطفل ما يعزز فهمه للشيء المراد فهمه».

واستطرد: «الطلاب تعرضوا للظلم والتخويف من أي تغيير، ولابد من تغيير هذه الثقافة»، مؤكدًا: «أسوأ قرار في مصلحة أولادنا هو ألا نفعل شيئًا».