قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة تسعى للتحول إلى صندوق سيادي للاستثمار واستغلال الأصول غير المستغلة، فضلًا عن مساعدة الدولة في التنمية.

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الصندوق المزمع إنشائه سيدخل مع الدولة بالتمويل في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والإسكان عن طريق بناء المدارس والجامعات والمستشفيات، موضحًا أن الهيئة حاليًا ليس لديها إدارة أو التكنولوجيا ولكن لديها المال، ولذلك تسعى لتعظيمها عبر الاستثمار في قطاعات مختلفة.

وأوضح أن الصندوق قد يشارك في مجال تشييد المولات والكومبوندات والوحدات السكنية، متابعًا: «سنتحرك في اتجاهات مختلفة كصندوق، وليس كمدير لأننا لا نستطيع العمل بمفردنا ونحتاج للشركات الكبرى والبنوك الاستثمارية».

وأشار إلى حاجة التحول لصندوق سيادي إلى تعديل تشريعي، فضلًا عن الحاجة إلى بعض لوقت لإعادة الهيكلة إداريًا وحصر الأصول غير المستغلة، والتي وصفها بـ«الكبيرة جدًا».

وذكر أن الصندوق سيحقق الإفادة عبر تعظيم عائداته ومساعدة الدولة وتشغيل الأفراد، موضحًا أن ذلك سيساعد على زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي للدولة، وسيؤثر إيجابيًا على معدلات النمو.