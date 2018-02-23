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السعودية: بدء بناء دار للأوبرا.. واستثمار 64 مليار دولار فى الترفيه


نشر فى : الخميس 22 فبراير 2018 - 10:34 م | آخر تحديث : الخميس 22 فبراير 2018 - 10:34 م

أعلنت هيئة الترفيه الحكومية السعودية عن بدء بناء دار للأوبرا، هى الأولى فى تاريخ المملكة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عاما.

وقال رئيس الهيئة أحمد بن عقيل الخطيب فى مؤتمر صحفى بالرياض لإطلاق برامجها لعام 2018 إن «السعودية ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) فى قطاع الترفيه فى السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص».

 

وأضاف الخطيب أنه «من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا»، بحسب موقع «العربية.نت» الإخبارى.

 

وأوضح أن قطاع الترفيه ساهم فى توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة فى 2017، ونهدف للوصول إلى 220 ألف موظف. كما لفت إلى أن الهيئة أقامت 2200 فاعلية العام الماضى، وتهدف للوصول إلى 50 ألف فاعلية فى 2030.

 

وقال المسئول السعودى: «أقمنا عدة شراكات مع بعض الجهات الحكومية كهيئتى السياحة والرياضة إضافة إلى العديد من الشركات خلال برامجنا للعام الحالى».

 

وتابع: «فى السابق كان المستثمرون يذهبون إلى خارج المملكة حتى ينتجوا أعمالهم لتعرض داخل السعودية، واليوم سيحدث التغيير وسيتم توطين كل ما يتعلق بالترفيه».


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