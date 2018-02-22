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الدفاع المدني السوري: 13 قتيلا في قصف مدفعي على الغوطة الشرقية

الدفاع المدني السوري: 13 قتيلا في قصف مدفعي على الغوطة الشرقية
الدفاع المدني السوري: 13 قتيلا في قصف مدفعي على الغوطة الشرقية
دمشق- د ب أ
نشر فى : الخميس 22 فبراير 2018 - 10:50 ص | آخر تحديث : الخميس 22 فبراير 2018 - 10:50 ص

أفاد الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، بسقوط 13 قتيلا، وأكثر من 30 جريحا، في قصف مدفعي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال مصدر في الدفاع المدني في غوطة دمشق الشرقية، لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، اليوم الخميس، إن بين القتلى أطفالا ونساء، مشيرا إلى سقوط جرحى في بلدة أوتايا التي تعرضت لقصف براجمات الصواريخ.

وأضاف المصدر، أن القوات الحكومية دمرت صباح اليوم، مبنى شعبة الهلال الأحمر العربي السوري في مدينة حرستا باستهدافها بصواريخ أرض أرض وإصابة اثنين من المتطوعين.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغوطة الشرقية تشهد اليوم غيابا لتحليق الطائرات الحربية والمروحية عن سمائها نظرا لسوء الأحوال الجوية في المنطقة، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام تنفذه منذ صباح اليوم على بلدات وقرى الغوطة.


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