الجيش النيجيري يحرر مجموعة من الطالبات من قبضة «بوكو حرام»

ذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن الجيش النيجيري أنقذ مجموعة من الطالبات كان يعتقد أن مسلحي جماعة بوكو حرام اختطفوهن في شمال شرقي البلاد.



وفُقدت الطالبات منذ أن هاجم مسلحون من بوكو حرام مدرسة ثانوية في بلدة دابتشي بولاية يوبي يوم الاثنين الماضي.



ولم يتضح عدد الطالبات المختطفات وكيف تم إنقاذهن، في حين قال محمد الأمين، مفوض التعليم بولاية يوبى، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق إن العدد يصل إلى نحو 50 فتاة.



وذكرت صحيفة ديلي بوست أن الجيش أنقذ الطالبات من قرية جيلي – موارتي على الحدود بين ولايتي بورنو ويوبي.



ونقلت الصحيفة عن عبدالله بيجو، المتحدث باسم حاكم ولاية يوبي ، قوله: "سنكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن عددهن وحالتهن في الوقت المناسب".



وفر المدرسون والتلميذات إلى الأدغال عندما بدأ المتمردون في إطلاق النار من أسلحة آلية، وفقا لما ذكره الأمين.



وفي عام 2014، اختطفت بوكو حرام أكثر من 200 فتاة من مدرسة في بلدة تشيبوك شمالي البلاد.



واستحوذت فتيات تشيبوك على اهتمام عالمي، حيث انضم عدد من المشاهير والشخصيات البارزة مثل السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما إلى حملة "استعيدوا بناتنا" لتحريرهن.



يذكر أن بوكو حرام اختطفت الآلاف من النساء والأطفال الآخرين خلال السنوات الماضية، وأجبروهن على الاسترقاق الجنسي أو الزواج من مقاتليها.



وقتل عشرات الآلاف على يد جماعة بوكو حرام في المنطقة، بينما فر ما يقدر بـ2.5 مليون من منازلهم.