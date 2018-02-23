قال الدكتور شريف وديع، مساعد وزير الصحة للحالات الطارئة والعناية المركزة، إن مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، استقبلت 19 مصابًا وطفل متوفٍ جراء انهيار عقار بالمنطقة.

وأضاف «وديع»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن معظم المصابين حالتهم مطمئنة، موضحًا أن هناك طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لديه إصابة طفيفة في الفخد، وسيدة تعاني من كسر في الحوض، بينما باقي الحالات مطمئنة.

وأكد أن أكثر من 15 مصابًا سيغادرون المستشفى قريبًا بعد مرور الـ24 ساعة الأولى، بينما سيظل باقي المصابين للتأكد من سلامتهم، مشيرًا إلى كون مستشفى الشيخ زايد، مؤهلة لاستقبال نحو 40 حالة، ومجهزة بكافة الإمكانيات لعلاج المصابين في حالات الكوارث.

وأوضح أنه تم رفع الاستعدادات في المستشفيات المحيطة تحسبًا لسقوط أي عقارات مجاورة، تأثرًا بسقوط العقار المنهار.